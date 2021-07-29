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İsrail Savunma Bakanı Gantz: "İsrail 'Pegasus' suçlamalarını ciddiye alıyor" - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı Gantz: "İsrail 'Pegasus' suçlamalarını ciddiye alıyor"

29.07.2021 00:08
İsrail Savunma Bakanı Gantz:

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, casus yazılım Pegasus hakkındaki suçlamaları İsrail'in ciddiye aldığını ve yazılım lisanslarının sadece terörle mücadele kapsamında devletlere verildiğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, casus yazılım Pegasus hakkındaki suçlamaları İsrail'in ciddiye aldığını ve yazılım lisanslarının sadece terörle mücadele kapsamında devletlere verildiğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Fransız mevkidaşı Florence Parly Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Görüşmede, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus adlı casus yazılımda ele alındığı belirtilerek, Gantz'ın İsrail'in "Pegasus dosyasında Fransa'ya ilişkin" topladığı ilk unsurları paylaştığı bildirildi. Gantz, İsrail'in "suçlamaları ciddiye aldığını" ve yazılım lisanlarını "yalnızca devletlere ve sadece terör ve suçla mücadele amacıyla" verildiğini açıkladı.

Macron'un dinlendiği iddiası

Pegasus casus yazılımı kullanılarak Fas hükümetinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait akıllı telefonu gözetlediğini iddia edilmişti. Macron, Pegasus yazılımı ile telefonunun dinlendiğine ilişkin iddialar henüz kanıtlanmamış olsa da tedbir olarak cep telefonunu ve hattını değiştirmişti. Macron'a ait 2 Iphone, 1 Samsung ve 1 Teorem olmak üzere toplam 4 telefon bulunurken, telefonlardan hangisinin kullanımına son verildiği açıklanmamıştı.

İsrail iddialar üzerine ekip kurdu

İsrail kaynakları, NSO Group tarafından satılan casus yazılımların küresel ölçekte kötüye kullanıldığına dair artan iddiaları değerlendirmek için bakanlıklar arası üst düzey bir ekip kurulduğunu bildirmişti. Kaynaklar, Pegasus casus yazılımının ihracatını denetleyen Savunma Bakanlığından daha geniş uzmanlık alanlarına sahip olan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yönetildiğini aktarmış, soruşturmaya Milli Güvenlik Kurulu'nun dahil olmadığını ve değerlendirmenin üst düzey savunma, istihbarat ve diplomatik yetkililer tarafından yapıldığını açıklamıştı.

Casus yazılım hakkında yorum yapan bir NSO sözcüsü, "İsrail hükümeti tarafından alınan herhangi bir kararı memnuniyetle karşılıyoruz ve şirketin faaliyetlerinin kusursuz olduğuna ikna olduk" demişti.

Pegasus ile 50 binden fazla kişinin telefonuna sızıldığı iddiası

Paris merkezli kar amacı gütmeyen gazetecilik grubu Forbidden Stories'in liderliğindeki 17 medya kuruluşu tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan küresel bir araştırmada, NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı kullanılarak, telefonları ele geçirilen 50 binde fazla kişinin arasında birçok dünya liderinin ve üst düzey yetkilinin de yer aldığı belirtilmişti.

Söz konusu liderler arasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pakistan, Mısır ve Fas başbakanları ve Lübnan, Uganda ve Belçika gibi ülkelerden 7 eski hükümet Lideri ile Fas Kralı 6. Muhammed yer aldığı ifade edilmişti.

Yazılım ile ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) en az bir çalışan ile toplamda 34 ülkeden 600'den fazla yetkili ve politikacının hedef alındığı belirtiliyor. Bu 34 ülke arasında ise, ABD, İngiltere, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Burundi, Butan, Çin, Kongo, Mısır, Macaristan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kuveyt, Mali, Meksika, Nepal, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Togo, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de bulunduğu kaydedilmişti.

NSO, medya ortaklarının haberlerini "yanlış varsayımlar ve doğrulanmamış teorilerle dolu" olduğunu belirterek söylemleri reddetmişti. NSO, Pegasus'un yalnızca devlet istihbaratı ve kolluk kuvvetleri tarafından terör ve suçla mücadele için kullanılmasının amaçlandığını açıklamıştı. - PARİS

cumhurbaşkanı, NSO Group, Pegasus, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'İsrail 'Pegasus' suçlamalarını ciddiye alıyor' - Son Dakika


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