Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gantz karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Gantz karantinaya alındı
21.12.2020 20:36
Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, korona virüs hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, korona virüs hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.
Korona virüs salgını İsrail'de etkisini arttırmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, korona virüse yakalanan Mavi ve Beyaz Partisi'nin Knesset üyesi Şay Fezzan ile temasta bulunduğu gerekçesi ile karantinaya alındı. Covid-19 testi yaptıran Gantz, cumartesi gününe kadar karantinada kalacak.
Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde canlı yayında Covid-19 aşısı olmuştu.
(İHA)
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