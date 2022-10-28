İsrail Savunma Bakanı Gantz: Türkiye'yi küresel bir aktör olarak görüyoruz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye ziyareti sonrası Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ve İsrail'in, güvenlikle ilgili birçok sınamadan geçtiğini kaydeden Gantz, "Savunma alanında yeniden kurduğumuz ilişkilerimiz, İbrahim Anlaşması'nın da ortaya çıkardığı pozitif etkiyle Orta Doğu'nun istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacaktır" dedi.

"İSRAİL VATANDAŞLARINA YÖNELİK İŞBİRLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İki ülkenin de bölgede istikrar, güvenlik ve refahı korumayı amaçladığını, terörle mücadelenin iş birliği gerektirdiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, (Milli Savunma) Bakan (Hulusi) Akar'a ve güvenlik güçlerine terör tehdidi altında olan İsrail vatandaşları ve Yahudi toplumuna yönelik hayat kurtaran iş birlikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR AKTÖR OLARAK GÖRÜYORUZ"

Gantz, ilişkilerin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için ekibine talimat verdiğini de belirterek "İsrail Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAZLIKLAR ÇOĞUNLUKLA FİLİSTİN KONUSUNDA YAŞANIYOR"

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gantz, daha önce kullandığı, iki ülke ilişkilerinin çeşitli testlere tabi tutulduğu ifadelerine açıklık getirdi. Son on yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinin kötü olsa da aktif olduğunu anlatan Gantz, anlaşmazlıkların çoğunlukla Filistin konusunda yaşandığını söyledi. Hala iki ülkenin farklı düşündüğünü kaydeden Gantz, "İsrail'in kendi güvenliği konusunda endişeleri bulunuyor. Filistinlilerin ekonomik ve insani yardım ve destek almak istemelerini de anlıyoruz. Bu farkları kapatmanın yolunu ilişkilerimizi geliştirirken bulacağız" dedi. Gantz, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında bir iş birliği yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, "İki ülke arası savunma alanında bu seviyede ilk görüşme bize gelecekteki potansiyel iş birliği için kapılar araladı ve yolu gösterdi. Herhangi bir proje üzerinde konuşmadık ama gelecek iş birlikleri kapsamında konuşulacaktır." şeklinde yanıt verdi.