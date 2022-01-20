İsrail Savunma Bakanı Gantz, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesini ziyaret eden Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşme sonrası Gantz ve Panagiotopoulos, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Gantz, Yunanistan'ı "güçlü bir bölgesel ortak" olarak gördüklerini belirterek, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın korunmasında "Yunanistan'ın büyük rol oynadığını" savundu.

"Hem savunma alanındaki ikili ilişkilerimize hem de Kıbrıs ile birlikte üçlü çerçevedeki çalışmalarımıza değer veriyoruz." diye konuşan Gantz, bölgesel gelişmeler karşısında ülkesiyle Yunanistan arasındaki iş birliğini daha fazla derinleştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

İran'ın nükleer programı ve Viyana'da süren müzakerelere de değinen Gantz, şunları kaydetti:

"İranlı yetkililer Viyana'da şık takım elbiseler içinde eğitimli açıklamalar yaparken, uzantıları saldırılarını sürdürüyor. Daha bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı büyük bir saldırı gördük. İran'ın bu çifte tavrı, müzakere masasında ele alınmalıdır. Uluslararası çabalar, hem nükleer soruna hem de İran'ın saldırganlığına işaret etmelidir."