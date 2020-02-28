İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İran güçlerini 12 ay içinde Suriye'den çıkarmayı hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Bennett, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in İran'a yönelik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın Suriye'de olmasını gerektirecek hiçbir durum olmadığını belirten Bennett, "İran'ın İsrail'in yanına konuşlanması için hiçbir neden yok. İran'ın Suriye'den gelecek 12 ay içinde ayrılması hedefini koydum. Yakın gelecekte İran'ı Suriye'den çıkaracağız." dedi.

Savunma Bakanı olduktan sonra Suriye'de vurulan İran hedeflerinin farklılık gösterdiğini dile getiren Bennett, "Geçmişte daha çok İran'dan gelen ve Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan, oradan da Golan Tepeleri veya Lübnan'a giden konvoylar hedef alınıyorsa şimdiki hedefler tamamen farklı." diye konuştu.

İsrail medyası, 2013'ten bu yana İsrail'in Suriye'de başta İran'a ait olmak üzere çok sayıda hedefe saldırılar düzenlediğini bildiriyor. Rusya ve Beşşar Esed rejimi söz konusu saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini söylese de Tel Aviv yönetimi genelde sessiz kalmayı tercih ediyor.

İran'ın Suriye'ye yerleşmeye çalıştığını söyleyen İsrailli yetkililer, sık sık buna izin vermeyecekleri yönünde açıklamalar yapıyor.