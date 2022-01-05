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İsrail Savunma Bakanı ile görüşen Ürdün Kralı'ndan "Filistin'de sükunetin korunması" çağrısı - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı ile görüşen Ürdün Kralı'ndan "Filistin'de sükunetin korunması" çağrısı

05.01.2022 18:13
İsrail Savunma Bakanı ile görüşen Ürdün Kralı'ndan "Filistin'de sükunetin korunması" çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşerek, Filistin topraklarında kapsamlı bir sükunete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşerek, Filistin topraklarında kapsamlı bir sükunete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Gantz, Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede Kral Abdullah, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Filistin topraklarında kapsamlı şekilde sükuneti koruma ve bunun için gerekli tüm adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Kral Abdullah ile Gantz ayrıca, bölgede güvenlik ile istikrarı artırmanın yollarını da ele aldı.

Gantz- Kral Abdullah görüşmesinde "güvenlik" vurgusu

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise Kral Abdullah ile görüşmesinde Gantz, İsrail ve Ürdün arasında iki ülkenin refah ve güvenliğine katkı yapan güçlü ve sürekli ilişkilerin önemini vurguladı.

Güvenlik ve politika konularına odaklanıldığı ifade edilen görüşmede Gantz'ın Kral Abdullah'a Ürdün'ün bölgesel barış ve güvenliğe katkılarında liderliğinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın görüşmede mevcut İsrail hükümetinin Ürdün'le ilişkilerin ilerletilmesini memnuniyetle karşıladığı, güvenlik, ekonomi ve sosyal anlamda ilişkilerin ilerletilmesine bağlılığını dile getirdiği paylaşıldı.

Ürdün ile İsrail arasındaki ilişkiler eski Başbakan Binyamin Netanyahu (2009-2021) döneminde oldukça kötüleşmişti. Kral Abdullah ABD'deki bir diyalog oturumunda bu durumu iki tarafın "en kötü halleri" olarak tanımlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı ile görüşen Ürdün Kralı'ndan 'Filistin'de sükunetin korunması' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı ile görüşen Ürdün Kralı'ndan "Filistin'de sükunetin korunması" çağrısı - Son Dakika
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