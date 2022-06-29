İsrail Savunma Bakanı, İran'la Hizbullah'ın UNIFIL'in faaliyetlerine zarar vermeye çalıştığını savundu - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, İran'la Hizbullah'ın UNIFIL'in faaliyetlerine zarar vermeye çalıştığını savundu

29.06.2022 13:37
İsrail Savunma Bakanı, İran'la Hizbullah'ın UNIFIL'in faaliyetlerine zarar vermeye çalıştığını savundu

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran güvenlik birimlerinin Hizbullah'la, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) çalışmalarına zarar verme planları yaptığını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran güvenlik birimlerinin Hizbullah'la, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) çalışmalarına zarar verme planları yaptığını ileri sürdü.

Tel Aviv Üniversitesi'nde katıldığı bir programda konuşan Gantz, "İran güvenlik birimlerinin, yakın zamanda UNIFIL güçlerinin Lübnan'daki çalışmalarına zarar vermek için Hizbullah'la yaptığı faaliyetleri ortaya çıkarabilirim." dedi.

Bu faaliyetlerin, UNIFIL'in bölgede konuşlandırılmasıyla alakalı materyalleri çalmayı hedefleyen elektronik bir operasyon gerçekleştirme ve bu materyallerin Hizbullah tarafından kullanılması yoluyla olduğunu iddia eden Gantz, bunun, İran ve Hizbullah'ın Lübnan ile vatandaşlarına zarar verme girişimlerinin bir yenisi olduğunu savundu.

Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirler meselesine de işaret eden Gantz, İsrail'in çeşitli yollarla bu kişileri geri getirmek için çalıştığını kaydetti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, dün Gazze'de elinde tuttuğu İsraillilerden Hişam es-Seyyid'in videosunu yayınlamıştı.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda 7 Haziran 2021'de yayımlanan bir programda, kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde tutulduğu belirtilen İsrailli askerin ses kaydına yer verilmişti.

YORUMLAR
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İran: İsrail'in CENTCOM'a üyeliği bölge için tehdittir İran: İsrail'in CENTCOM'a üyeliği bölge için tehdittir
Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, İran'la Hizbullah'ın UNIFIL'in faaliyetlerine zarar vermeye çalıştığını savundu - Son Dakika

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