İsrail Savunma Bakanı'ndan Batı Şeria'da Yahudiler için daha fazla yerleşim mesajı Açıklaması - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudiler için yasa dışı yerleşim yerleri inşa etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

İsrail'deki koalisyon hükümetinin ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, ulusal bir radyoya verdiği röportajda, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi faaliyetleriyle ilgili konuştu.

Nablus'a bağlı Beyta köyü karşısında Yahudi yerleşimcilerin bireysel girişimle kurduğu ve sonra boşaltılan İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen Evyatar yerleşim birimine işaret eden Gantz, "Evyatar'daki her taşı ve patikayı bilirim. (İsrail ordusuna bağlı) Sivil İdare'de bir süreç tamamlayacağız, umarım ki ilerleyen günlerde bitmiş olur." dedi.

Gantz, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Batı Şeria'da yerleşim inşaatlarının devam edeceğini belirtti.

İsrail basınına göre Gantz, Beyta köyünün karşısındaki yasal statüye sahip olmayan Evyatar'da bir Tevrat okulu kurulması ve buraya hukuki statü tanınması konusunda da hazırlık yapıyor.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yüz yüze görüşmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Abbas ile buluştuğumda sadece ona hediyeler vermiyorum. Taleplerim de oluyor, diğer faaliyetlerimi iptal etmiyorum. Yerleşim inşaatlarını durdurma yok, bu doğru değil. Şu ana kadar 8 bin konutu onayladım. Yüksek Planlama Konseyi yakında toplanacak ve daha fazla yere onay verecek."

İsrail'de koalisyon hükümetinde "yeterince sağ değil" çatlağı

İsrail'de 8 partinin bir araya gelerek oluşturduğu koalisyonda geçen hafta Başbakan Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina Partisinden bir milletvekili, "hükümetin yeterince sağda olmadığı" gerekçesiyle istifa etmişti. Bu istifayla iktidar ve muhalefetin meclisteki sandalye sayısı 60-60 olarak eşitlendi.

İsrail'de sağın en büyük partisi muhalefetteki Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun sağ unsurlara koalisyondan istifa çağrısı üzerine, hükümet içindeki aktörler sağın öncelikli taleplerinden Batı Şeria'da daha fazla yasa dışı yerleşim yeri çalışmaları için düğmeye basmıştı.

İsrail yargısı, İsrail nezdinde de yasal statüsü bulunmayan Batı Şeria'daki 30 "karakol" yerleşim yerine ve 10 Filistinli köyüne elektrik bağlanmasını onaylamıştı. Bennett'in de koalisyon içindeki sağ milletvekillerine "işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla yerleşim yeri inşa edilmesi" sözü verdiği aktarılmıştı.

İsrail ordusunun 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaşayan 3 milyon civarındaki Filistinli etraflarına örülen Ayrım Duvarı ile Kudüs ve diğer birçok tarihi Filistin bölgesinden koparılmış durumda.

İşgal politikası çerçevesinde buraya yerleştirilen ve sayıları yarım milyonu bulan Yahudi yerleşimcilerle birlikte İsrail ordusu da bu bölgelerde konuşlanıyor.

Yerleşimcilerin saldırıları ve İsrail ordusunun müdahaleleri, Filistinliler için hayatı zor hale getiriyor. İsrail'in 1980 yılında yasa dışı olarak ilhak ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 200 bin civarında Yahudi yerleşimci bulunuyor.