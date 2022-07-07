İsrail Savunma Bakanı'ndan Biden'ın ziyareti öncesi "İran'a karşı iş birliği" çağrısı - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı'ndan Biden'ın ziyareti öncesi "İran'a karşı iş birliği" çağrısı

07.07.2022 15:42
İsrail Savunma Bakanı'ndan Biden'ın ziyareti öncesi "İran'a karşı iş birliği" çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta İsrail ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesi "İran'a karşı bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta İsrail ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesi

"İran'a karşı bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail basınının aktardığına göre Gantz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fırlatılan insansız hava araçlarını (İHA) ve füzeleri sayacak olursak, İran'ın uzantılarının İsrail'den çok Körfez devletlerinin aleyhine çalıştığını görürüz. Bu da hava ve deniz savunması ile diğer alanlarda bölgesel iş birliğini derinleştirmek için bir başka nedendir." dedi.

Gantz, 2020'de İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin anlaşmalar imzalanmasından bu yana İsrailli güvenlik yetkililerinin bölgedeki mevkidaşlarıyla yaklaşık 150 görüşme yaptığına ve bölge ülkeleriyle 3 milyar doların üzerinde anlaşma imzaladığına işaret etti.

İsrailli Bakan, bu anlaşmaların detayları ve yapıldığı ülkeler hakkında ise ayrıntı paylaşmadı.

ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyaretinin "İran'a karşı da bir mesaj taşıdığını" söyleyen Gantz, "Başkan'ın (Biden'ın) Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek olması İsrail'in pozisyonunu güçlendiriyor." diye konuştu.

Gantz ayrıca 2 Temmuz'da İsrail'in gaz arama çalışmaları yürüttüğü tartışmalı bölgelere Hizbullah tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmesine değinerek, söz konusu İHA'ların İran yapımı olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, 2 Temmuz'da Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen İHA'ların düşürüldüğünü duyurmuştu. Olaydan sonra Lübnan Hizbullah'ı bir açıklama yaparak, İHA'larla Kariş'e saldırı düzenlediklerini doğrulamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı'ndan Biden'ın ziyareti öncesi 'İran'a karşı iş birliği' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı'ndan Biden'ın ziyareti öncesi "İran'a karşı iş birliği" çağrısı - Son Dakika
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