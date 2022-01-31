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İsrail Savunma Bakanı'ndan "Filistin yönetimiyle güvenlik alanında iş birliği önemli" açıklaması - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı'ndan "Filistin yönetimiyle güvenlik alanında iş birliği önemli" açıklaması

31.01.2022 23:16
İsrail Savunma Bakanı'ndan "Filistin yönetimiyle güvenlik alanında iş birliği önemli" açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin yönetimiyle siyasi açılımlar yapmayacaklarını, ancak güvenlik alanında iş birliğinin ülke için önemli olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin yönetimiyle siyasi açılımlar yapmayacaklarını, ancak güvenlik alanında iş birliğinin ülke için önemli olduğunu söyledi.

Gantz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesi nedeniyle İsrail Meclisinde Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinin sunduğu gensoru önergesinin değerlendirildiği oturumda konuştu.

Savunma Bakanı, "Öyle ya da böyle Filistin yönetimi, komşumuz olarak tanınan meşru bir yönetimdir. Derin ve zor ayrılıklara rağmen tüm İsrail hükümetlerinin, Filistin yönetimiyle koordinasyonu ve iş birliği olmuştur. Operasyonları perde arkasından yürütenlerin aksine ben Ramallah ve Roş Haayin'de aleni bir şekilde yürütmeyi seçtim." dedi.

Filistin yönetimiyle iş birliği ve koordinasyon ile Filistin ekonomisinin güçlendirilmesi ve bunun karşılığında bazı talepler konusunda görüşmeler yaptığına işaret eden Gantz, talepler hakkında net bilgi vermedi.

Gantz, "Filistin yönetimi, bizimle ilişkileri geliştirmek için teröre karşı savaşını arttırması gerektiğini ve teröristlerin ailelerine (hayatını kaybeden ve tutuklu Filistinlilerin ailelerine) ödenen ödenekleri durdurması gerektiğini biliyor. Aynı zamanda bize karşı uluslararası operasyonlarını durdurması gerekiyor." diye konuştu.

"Dünya, Filistinlileri umursamasa dahi bizim onlarla ilişkilerimiz ülkemiz, güvenliğimiz ve çocuklarımızın geleceği için önemli." ifadelerini kullanan Gantz, hükümetin halihazırda Filistin yönetimiyle siyasi açılımlar yapmayacağını ancak "İsrail'in güvenliği ve uluslararası gücünü koruyan, siyonist vizyonunun devamını sağlayan bir siyasi ufka izin verecek" ilişkileri sürdürmek gerektiğini ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ağustos 2021'de Ramallah'ta, Aralık 2021'de ise Tel Aviv yakınlarındaki Roş Haayin kentindeki evinde bir araya gelmiş, görüşmeler bazı kesimlerce tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Ramallah, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı'ndan 'Filistin yönetimiyle güvenlik alanında iş birliği önemli' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı'ndan "Filistin yönetimiyle güvenlik alanında iş birliği önemli" açıklaması - Son Dakika
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