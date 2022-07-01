İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'la ilgili sızıntıların kaynağının araştırılması talimatı - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'la ilgili sızıntıların kaynağının araştırılması talimatı

01.07.2022 16:42
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'la ilgili sızıntıların kaynağının araştırılması talimatı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'la ilgili güvenlik ve askeri konularda medyada yer alan bilgi sızıntılarının kaynağı hakkında araştırma yapılması talimatı verdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'la ilgili güvenlik ve askeri konularda medyada yer alan bilgi sızıntılarının kaynağı hakkında araştırma yapılması talimatı verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) konuyla ilgili bir haber yayımladı.

Gantz'ın bakanlıktaki ilgili makamlara güvenlik servisleri tarafından yürütülen kapalı müzakerelerle ilgili son sızıntıları ortaya çıkarmak için araştırma yapılması talimatı verdiği aktarılan haberde, bu sızıntıların İran'la mücadele konusunda İsrail'in kapalılık politikasına zarar verdiği kaydedildi.

Sızan bilgiler arasında, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile ordu içindeki istihbarat birimi arasındaki görüş farklılıkları, İran demir çelik fabrikasına elektronik saldırı, Irak'ta insansız hava araçlarının engellenmesi ve İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin Mısır ziyaretine ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi.

İsrail'in genellikle İran ve Suriye'deki İran hedeflerini ya da İran'ın bölgedeki nüfuzunu engellemeyi amaçlayan başka herhangi bir faaliyeti takip etmediği savunuldu.

İsrail medyasında son günlerde, İsrail ordu komutanları ile "Mossad" arasında İran'la nükleer meseleye ilişkin olası bir uluslararası anlaşma konusunda fikir ayrılıkları olduğu yönünde haberler yer almıştı.

İsrail'deki bazı televizyon kanalları da İran'daki demir çelik fabrikasına elektronik saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğuna ilişkin haberler yayımlamıştı.

YORUMLAR
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İsrail Savunma Bakanı, İran'la Hizbullah'ın UNIFIL'in faaliyetlerine zarar vermeye çalıştığını savundu İsrail Savunma Bakanı, İran'la Hizbullah'ın UNIFIL'in faaliyetlerine zarar vermeye çalıştığını savundu
Kaynak: AA

Araştırma, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'la ilgili sızıntıların kaynağının araştırılması talimatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'la ilgili sızıntıların kaynağının araştırılması talimatı - Son Dakika
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