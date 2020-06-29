İsrail Savunma Bakanı'ndan "Önceliğimiz ilhak yerine Kovid-19 ile mücadele olmalı" açıklaması - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı'ndan "Önceliğimiz ilhak yerine Kovid-19 ile mücadele olmalı" açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin önceliğinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" etme planı yerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele olması gerektiğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin önceliğinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" etme planı yerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele olması gerektiğini söyledi.

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Savunma Bakanı Gantz, "ilhak" planını görüşmek üzere İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz'i kabul etti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Tel Aviv yönetiminin 1 Temmuz'dan itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı ele alındı.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail basını Gantz'ın Berkowitz'e "ilhak" planını uygulamak için 1 Temmuz tarihinin şart olmadığını, ileri bir tarihe de ertelenebileceği mesajını verdiği belirtildi.

Haberde ayrıca Gantz'ın, İsrail'in önceliğinin "ilhak" planı yerine Kovid-19 ile mücadele olması gerektiğini dile getirdiği ifade edildi.

Berkowitz'in öğleden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın da Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile "ilhak" planını görüşmesi bekleniyor.

Trump yönetiminin önemli isimleri, geçen hafta 1 Temmuz'dan itibaren İsrail'in "ilhak" planını uygulamaya başlamasına destek verilip verilmeyeceğini görüşmek üzere toplanmıştı. Görüşmeden "nihai karar" çıkmaması üzerine, Berkowitz, "ilhak" planını görüşmek üzere 26 Haziran'da İsrail'e gelmişti.

Netanyahu, "ilhakın" 1 Temmuz'dan itibaren uygulanması isterken, koalisyon ortağı Gantz ile plana ilişkin bazı görüş ayrılıkları bulunuyor.

Trump yönetiminin "ilhakın" 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmasına destek vermek için Netanyahu ve Gantz'dan plana ilişkin görüş ayrılıklarını sonlandırmalarını şart koştuğu ileri sürülüyor.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren İsrail'de 23 bin 989 kişide virüs tespit edilirken, 319 hasta hayatını kaybetti.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı'ndan 'Önceliğimiz ilhak yerine Kovid-19 ile mücadele olmalı' açıklaması - Son Dakika

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