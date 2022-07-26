İsrail Savunma Bakanı: "Rusya S-300 füzeleri, 2 ay önce Suriye'de İsrail savaş uçaklarını hedef aldı"

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Rusya'ya ait füzelerin, iki ay önce Suriye'de İsrail uçaklarını hedef aldığını söyledi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun düzenlediği konferansta konuşan Gantz, "Rusya S-300 füzeleri 2 ay önce Suriye'deki İsrail uçaklarını hedef aldı." dedi.

Olayın sadece bir kez olduğunu ve saldırının İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısı sırasında gerçekleştiğini belirten Gantz, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

İsrail ile Rusya arasındaki "Yahudi Ajansı" polemiğine de değinen Gantz, bu sorunun çözülebileceğine inandığını ve Rusya ile ilişkilerinin çok önemli olduğunu belirtti.

"Büyük devletlerle İran arasında yakında bir anlaşma imzalanmasını öngörmüyorum"

Gantz, İran konusunda ise, "Büyük devletler ve İran arasında yakın zamanda bir anlaşma imzalanmasını öngörmüyorum ancak bunu uzak bir ihtimal olarak da görmüyorum." dedi.

Nükleer programına devam etmesiyle ilgili Tahran'ı sert bir şekilde uyaran Gantz, "İran, İsrail için özel bir sorun değil, küresel bir sorun. Neticede güç kullanarak, İran'ın nükleer programını erteleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Gantz, Tahran'la nükleer anlaşma yapılması için harcanan uluslararası çabalara tepkisini yineleyerek, "Bu anlaşmaya inananların görüşüne göre; İran tarafı, nükleer projesini sürdürmeyecek, gelecek yıllara erteleyecek. Böyle bir anlaşmadan memnun değiliz, çünkü bu, geçici bir anlaşma olacak, İranlıların ekonomilerini açacak ve onlara meşruiyet kazandıracak." diye konuştu.

İran'ın bu konuda ABD ve Batılı ülkelerle yaptığı görüşmelere işaret eden Gantz, gelecek günlerde böyle bir anlaşmanın olacağını düşünmediğini ancak bunu tümüyle de yok saymadığını, şu anda bununla ilgili büyük bir işaret göremediğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinde dile getirdiği, "askeri çözümü dışlamadığı ve son çare olarak gördüğü" açıklamasından da övgüyle söz etti.

Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a uyarıda bulunan Gantz, "İsrail'in caydırıcılık düzeyi, Lübnan ve Hizbullah'a kıyasla daha yüksek. Nasrallah, caydırılması gerektiğini çok iyi biliyor. Hizbullah'ın insansız hava araçları fırlattığını gördük ve bize meydan okurlarsa biz de bunun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 13 Temmuz'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Akdeniz'deki gaz ve petrol hakkını almaması durumunda savaşın başlayabileceğini söylemişti.