İsrail Savunma Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle askeri yetkililerle görüşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle askeri yetkililerle görüşecek - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle askeri yetkililerle görüşecek

6 saat önce

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle, İsrailli üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yapacak.

İsrail Savunma Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle askeri yetkililerle görüşecek, System.String[]

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle, İsrailli üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yapacak.

İsrail basınında yer alan habere göre, Bennett, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav'ın da aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.

Görüşmede, Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle durum değerlendirmesi yapılacak.

Öte yandan ordu, İsrail işgalindeki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon Kayak Merkezi'nin saldırı olabileceği endişesiyle bugün kapalı tutulmasına karar verdi.

İsrail'e ait dış temsilciliklerde güvenlik artırıldı

İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapabileceği endişesiyle İsrail'e ait dış temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün gittiği Yunanistan'daki resmi ziyaret programında değişiklik yapmadı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ziyaretinin planlandığı gibi devam ettiği, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin kendisine brifing verildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyonda, Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani suikasti için Trump'ı övdü
Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar ABD basınından Kasım Süleymani suikastiyle ilgili çarpıcı yorum: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı

Son Dakika Haberleri
17:48 Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:47 Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
17:47 Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisine tutuklama talebi - Son Dakika
17:47 Mutfakların siyah incisi trüf mantarı... özel köpeklerle toplanıyor, kilosu 400 euro - Son Dakika
17:47 İki DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 17:50:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail Savunma Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle askeri yetkililerle görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]