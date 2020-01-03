İsrail Savunma Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle askeri yetkililerle görüşecek - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle, İsrailli üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yapacak.

İsrail basınında yer alan habere göre, Bennett, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav'ın da aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.

Görüşmede, Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle durum değerlendirmesi yapılacak.

Öte yandan ordu, İsrail işgalindeki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon Kayak Merkezi'nin saldırı olabileceği endişesiyle bugün kapalı tutulmasına karar verdi.

İsrail'e ait dış temsilciliklerde güvenlik artırıldı

İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapabileceği endişesiyle İsrail'e ait dış temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün gittiği Yunanistan'daki resmi ziyaret programında değişiklik yapmadı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ziyaretinin planlandığı gibi devam ettiği, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin kendisine brifing verildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyonda, Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.