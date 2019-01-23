Son Dakika Haberleri: İsrail Sazanları Irak ve Suriye'ye İhraç Ediliyor

İsrail Sazanları Irak ve Suriye'ye İhraç Ediliyor

46 dakika önce

Balıkesir'in Manyas gölünde İsrail sazanı bolluğu yaşanıyor.

İsrail Sazanları Irak ve Suriye'ye İhraç Ediliyor, System.String[]
Balıkesir'in Manyas gölünde İsrail sazanı bolluğu yaşanıyor. Manyas gölünde balıkçılar bu yıl yaklaşık bin 500 ton sazan balığı yakaladı.

20 yıl önce Manyas gölüne atılan ve işgalci bir tür olarak bilinen İsrail sazanları balıkçıların geçim kaynağı oldu. Manyas gölünde hızla üreyen İsrail sazanları, sazan, turna, yayın vb. yerli türlerin gölde neredeyse yok denecek kadar azalmasına sebep oldu. Manyas gölünde balık avcılığı hakkına sahip Manyas'ın Kocagöl, Salur, Kızıksa ile Bandırma'nın Kuşcenneti, Bereketli ve Gölyaka kooperatiflerine üye yaklaşık 300 balıkçının avlandığı gölde tutulan balıkların Irak ve Suriye'ye ihraç edildiği açıklandı.

Sabah 07.00'de göle açılan balıkçılar öğlen 1 civarında geri dönmeye başlıyor. Ortalama 200 kilo balık avladıklarını belirten balıkçılar, tuttukları sazanların Bandırma'nın Çarık Mahallesi(nde bulunan tesislerde paketlenip yurt dışına ihraç edildiğini açıklad.

Gölyaka Mahallesi'nden Mehmet Çapraz, "35 yıldan beri balıkçıyım. Önceden de sazan tutuyorduk, şimdi İsrail sazanı tutuyoruz. İşlerimiz iyi. Allah bereket versin. Balıklar biraz ufak, ama çok bol. Büyümeleri için bu yıl yakalamayacağız. Balıkların büyümesi için onları seneye bırakacağız. Yakaladığımız balıklar Suriye ve Irak'a ihraç ediliyor" dedi.

Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay ise, "Kooperatifimizin şu anda 34 üyesi var, fakat faal olarak balıkçılık yapan 20 üyemiz var. Manyas gölü çevresinde 6 kooperatif faaliyet gösteriyor. Manyas gölünde 300 kişi balık avcılığı yapmakta. Yılda ortalama bin 500 ton balık yakalanıyor. Irak'ta sıkıntı var diyerek balığımızı almadılar. Ortalama bir kayık 200 ila 400 kilo arasında balık getirebiliyor. Toptancılar 1 kilo balığı bizden 1,3 liraya satın alıyorlar" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Ekonomi
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