İsrail seçimleri: Çoğunluğu elde edemeyen Netanyahu, rakibine büyük koalisyon ve dönüşümlü...

İsrail'de düzenlenen genel seçimlerde Likud çoğunluğu elde edemeyince parti lideri Başbakan Binyamin Netanyahu, en yakın rakibi merkez sol ittifakı Mavi-Beyaz ittifakının başındaki emekli Korgeneral Benney Gantz'a büyük koalisyon önerisinde bulundu.

Netanyahu, televizyon kanallarında yayınlanan mesajında Gantz'a çağrıda bulunarak, "Seçim kampanyası döneminde bir sağ hükümet çağrılarında bulundum. Ancak seçim sonuçları bunun mümkün olmayacağını gösteriyor. Seçmen siyasi bloklar arasında net bir seçim yapmadı. Bu nedenle geniş tabanlı bir koalisyon dışında bir seçenek bulunmuyor" dedi.

Netanyahu ayrıca Gantz'a hitaben, "Halk bizden sorumlu bir şekilde davranmamızı, işbirliği içerisinde çalışmamızı bekliyor. O yüzden sana sesleniyorum Benny. Gel bugün görüşelim" dedi.

Netanyahu, Benny Gantz'a Başbakanlık koltuğuna da dönüşümlü olarak oturmayı teklif ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Netanyahu'nun sağcı Likud Partisi'nin 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu Knesset'te 32; Gantz'ın merkez sol ittifakı Mavi-Beyaz'ın ise 33 sandalyesi bulunuyor.

Lieberman kilit isim

Netanyahu ve Gantz büyük koalisyon üzerinde uzlaşıya varsa dahi, Avigdor Lieberman ile de masaya oturmaları gerekecek.

Netanyahu'nun eski koalisyon ortağı ve eski savunma bakanı Lieberman'ın aşırı sağ Evimiz İsrail Partisi resmi olmauyan sonuçlara göre 9 sandalye kazandı.

Parti, Nisan ayındaki seçimde 5 sandalye kazanmıştı.

Lieberman, destekçilerine yaptığı konuşmada, "Tek bir seçeneğimiz var. Benim partim, Likud ve Mavi-Beyaz İttifakı'yla birlikte bir birlik hükümeti kurmalıyız. Ülke acil bir durumla karşı karşıya" demişti.

Lieberman, Nisan seçimleri sonrası koalisyona girmeyi reddetmiş ve bu tutumuyla seçimlerin yenilenmesine sebep olmuştu.