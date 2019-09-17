Son Dakika Haberleri: İsrail seçimleri: İlk sonuçlar yarışın başa baş sonuçlanacağını gösteriyor
BBC
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İsrail seçimleri: İlk sonuçlar yarışın başa baş sonuçlanacağını gösteriyor

40 dakika önce

İsrail'de son beş ay içinde ikinci kez yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

İsrail seçimleri: İlk sonuçlar yarışın başa baş sonuçlanacağını gösteriyor, System.String[]

İsrail'de son beş ay içinde ikinci kez yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Sandık çıkış anketlerinden gelen ilk sonuçlar, yarışın beklendiği gibi Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sağcı Likud partisi ile Benny Gantz'ın merkez partisi Mavi ve Beyaz ittifakının başbaş geçtiğini gösteriyor.

İsrailli üç televizyon kanalı tarafından yapılan farklı anketler, 120 üyeli parlamentoda Likud'un kazandığı sandalye sayısında 31 ile 33; Mavi ve Beyaz ittifakının sandalye sayısını ise 32 ile 34 arasında gösteriyor.

Çıkan ilk sonuçlar, eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın milliyetçi Evimiz İsrail partisinin, yeni hükümetin kurulumunda belirleyici rol oynayacağını gösteriyor.

İsrail'de Nisan ayında yapılan seçimlerin ardından Netanyahu hükümet kurmayı başaramamış ve bunun üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

Nisan ayındaki seçimlerde Likud ve Mavi ve Beyaz ittifakı 35'er sandalye kazanmıştı.

Benjamin Netanyahu, İsrail, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:29 
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