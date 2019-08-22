Son Dakika Haberleri: İsrail, siber silah ve casus yazılım pazarında daha fazla ihracat için yeni düzenleme yaptı
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İsrail, siber silah ve casus yazılım pazarında daha fazla ihracat için yeni düzenleme yaptı

1 saat önce

Siber silah ve casus yazılım sektöründe dünya liderlerinden İsrail, genişleyen pazarda talebi karşılamak adına ürettiği teknolojileri daha kolay satabilmek için yasal düzenlemeyi hafifletti. İsrail, ABD ve Avrupa merkezli şirketleri büyümekte olan bu pazarı domine ediyor.

İsrail, siber silah ve casus yazılım pazarında daha fazla ihracat için yeni düzenleme yaptı, System.String[]

Siber silah ve casus yazılım sektöründe dünya liderlerinden İsrail, genişleyen pazarda talebi karşılamak adına ürettiği teknolojileri daha kolay satabilmek için yasal düzenlemeyi hafifletti.


Savunma alanındaki araştırma grubu Market Forecast'e göre, saldırı amaçlı siber sistemler alanında ABD, İsrail ve AB merkezli şirketlerin öne çıkıyor. Aynı alanda dünyadaki talebin 2027 yılına kadar yüzde 39 artarak 9,7 milyar dolarlık bir pazar olacağı tahmin ediliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:45 
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