İsrail "silahlı eylem hazırlığındaki Hamas üyelerini gözaltına aldığını" duyurdu - Son Dakika
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İsrail "silahlı eylem hazırlığındaki Hamas üyelerini gözaltına aldığını" duyurdu

24.05.2022 12:01
İsrail "silahlı eylem hazırlığındaki Hamas üyelerini gözaltına aldığını" duyurdu

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli aşırı sağcı Milletvekili İtamar Ben-Gvir'e suikast dahil silahlı eylemler planladığı iddia edilen Hamas'a bağlı bir grubun gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli aşırı sağcı Milletvekili İtamar Ben-Gvir'e suikast dahil silahlı eylemler planladığı iddia edilen Hamas'a bağlı bir grubun gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail İç Güvenlik Servisi Şin-Bet (Şabak) 22 Nisan'da 5 kişiyi gözaltına aldı.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Hamas'a ait bir grup silahlı eylemci olduğu, "Milletvekili Ben-Gvir dahil İsrail'e ve İsrailli önemli kişilere yönelik saldırılar planladığı" iddia edildi.

Gözaltına alınanlardan birinin insansız hava aracı satın aldığı ve grubun Kudüs'teki tramvay hattına saldırı planladığı öne sürüldü.

Bir kişinin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde birinin de Es-Sevri bölgesinde ikamet ettiği bildirilirken, gözaltına alınan diğer kişilerin kaldıkları yer hakkında bilgi verilmedi.

Açıklamada, saldırıların ardından grup üyelerinin, El-Halil veya Cenin bölgelerinde saklanmayı düşündükleri kaydedildi.

Hamas'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail 'silahlı eylem hazırlığındaki Hamas üyelerini gözaltına aldığını' duyurdu - Son Dakika


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