İsrail siyasetinde kritik saatler
1 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gece yarısına kadar hükümeti kuramazsa Meclisi fesheden yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamalarının yapılması bekleniyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gece yarısına kadar hükümeti kuramazsa Meclisi fesheden yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamalarının yapılması bekleniyor. Meclisi fesheden yasa tasarısı oylamalarda kabul edilirse İsrail'de erken seçime gidilecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:53
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