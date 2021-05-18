İsrail, son 24 saatte Gazze'de 120 noktayı vurdu - Son Dakika

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı , İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 213'e, yaralı sayısının ise bin 442'ye yükseldiğini açıklamıştı. - TEL AVİV

Zilberman, İsrail'in ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına devam edeceğini ifade ederek, "yoğun bir gece" olacağını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 120 noktanın vurulduğunu belirterek, vurulan hedefler arasında 10 roketatar bulunduğu aktarıldı.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu