İsrail son bir yılda üçüncü kez genel seçimler için sandık başında - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İsrail son bir yılda üçüncü kez genel seçimler için sandık başında - Son Dakika Dünya

İsrail son bir yılda üçüncü kez genel seçimler için sandık başında

6 saat önce

İsrail'de halk, bugün son bir yılda üçüncü kez sandık başına giderken, Başbakan Benyamin Netahyahu siyasi yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail son bir yılda üçüncü kez genel seçimler için sandık başında, System.String[]

İsrail'de halk, bugün son bir yılda üçüncü kez sandık başına giderken, Başbakan Benyamin Netahyahu siyasi yaşam mücadelesi veriyor.

Netanyahu da başlıca rakibi Benny Gantz da, koalisyon hükümeti kurmaya yetecek sayıda milletvekilinden destek alamamıştı.

Son kamuoyu yoklamaları da mücadelenin başa baş geçtiğini gösteriyor.

Netanyahu, iki hafta sonra hakkındaki yolsuzluk iddialarından yargılanmaya başlanacak.

Başbakana, 17 Mart'ta hakkındaki suçlamaların yüzüne okunacağı duruşmada hazır bulunması talimatı verildi.

Netanyahu, geçen Kasım'da üç farklı vakada rüşvet, sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. Netanyahu bu suçlamaları şiddetle reddettiğini söylüyor ve "siyasi amaçlı bir cadı avının kurbanı olduğunu" savunuyor.

Karşıtları Netanyahu'ya görevden ayrılması çağrısında bulunuyor. Ancak hüküm giyse bile, temyiz süreci bitene dek Netanyahu'nun görevden ayrılması gerekmiyor.

70 yaşındaki Netayhu, en uzun süre görev yapan İsrail Başbakanı olarak tarihe geçti. Aralık ayında da partisi Likud'daki liderlik yarışını rahatça kazandı.

60 yaşındaki nakibi Benny Gantz ise, merkez sağcı Mavi ve Beyaz Partisi'nin lideri olarak siyasete girmeden önce Genelkurmay Başkanlığı da yapmış emekli bir general.

İsrailliler neden tekrar seçime gidiyor?

Geçen Eylül'deki son seçimde Mavi ve Beyaz daha çok sandalye kazanmıştı, ancak 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu her iki lider de sağlayamadı.

Netanyahu'nun son koalisyon hükümeti, erken seçime gidilen Nisan 2019'a dek dört yıl boyunca işbaşında kalmıştı.

İlk seçimlerde ise Likud ve Mavi ve Beyaz aynı sayıda sandalye kazanmış, ancak Netanyahu kendi koalisyon görüşmeleri çöktükten sonra parlamentoyu feshedip, Gantz'ın koalisyon arayışına girme şansını elinden almıştı.

Bu seçimden de net bir sonuç alınamazsa, ne olacağı belirsiz.

İsrail, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:15 
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