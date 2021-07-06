İsrail, son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz korona aşısını Güney Kore ile takas edecek - Son Dakika

İsrail yönetimi ile Güney Kore, son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının takası için anlaştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail ile Güney Kore arasında son kullanma tarihi yaklaşan Pfizer/BioNtech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşısının 700 bin dozunun takası için anlaşma yapıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail, ay sonuna kadar yapılması gereken 700 bin doz aşısını Güney Kore'ye tedarik ederek, karşılığında İsrail, Güney Kore'den yılın sonunda aynı dozda aşı alacak. Son kullanma tarihi yaklaşan aşıların kısa sürede yapılması için verileceği kaydedildi. Bennett, "Halkımızın hayatlarını korumaya devam ediyoruz. Aşılar etkili ve hayat kurtarıcı. Güney Kore ile kazan-kazan kapsamında anlaştık. Güney Kore, mevcut stoklarımızdan aşı alacak ve onlardan uzun vadede kullanabileceğimiz aşı alacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Güney Kore, doz aşıları gerekli denetimlerden geçirdikten sonra kullanacak. Filistin yönetimi ile İsrail yaklaşık 1.5 milyon doz korona virüs aşı takası için anlaşmıştı. Ancak, Filistinli yetkililer İsrail'den gelen aşıların son kullanma tarihinin kısa süre içinde dolacak olması nedeniyle anlaşmayı iptal etmişti.

(Jeries Bassier/İHA)