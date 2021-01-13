- İsrail, Suriye'de en az 30 hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

- İsrail, Suriye'de en az 30 hava saldırısı düzenledi

DEYR EZ ZUR - İsrail savaş uçakları, Suriye'nin Irak sınırı yakınında bulunan Deyrizor ve Elbu Kemal bölgelerine en az 30 hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye'nin Irak sınırı yakınında bulunan Deyrizor ve Elbu Kemal bölgelerine en az 30 hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırıda Esad rejimi ve İran destekli grupların üslerinin hedef alındığı açıkladı. Saldırı sırasında büyük patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi. Suriye basınına göre, İsrail'in Deyrizor ve Elbu Kemal bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini ve fırlatılan bazı füzelerin Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.