İsrail, Suriye rejimini vurdu: 4 ölü
1 saat önce
İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
savaş uçaklarının Suriye
'deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Şam
ve Humus kentlerindeki Esad rejimine ait mevzilerini vurduğunu duyurdu. Saldırıda aralarında bebeğin de bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail, saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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