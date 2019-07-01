Son Dakika Haberleri: İsrail, Suriye rejimini vurdu: 4 ölü
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İsrail, Suriye rejimini vurdu: 4 ölü

2 saat önce

İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

İsrail, Suriye rejimini vurdu: 4 ölü, System.String[]
İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Şam ve Humus kentlerindeki Esad rejimine ait mevzilerini vurduğunu duyurdu. Saldırıda aralarında bebeğin de bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail, saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İsrail, 2 Haziran'da Suriye'deki askeri mevzileri bombalamış, 10 kişi hayatını kaybetmişti.
(Abu Mucahit El Halebi - Hamad Alnajjar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
Suriye, İsrail, Şam, Güncel
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