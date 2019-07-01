İsrail, Suriye rejimini vurdu: 4 ölü
2 saat önce
İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
savaş uçaklarının Suriye
'deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Şam
ve Humus kentlerindeki Esad rejimine ait mevzilerini vurduğunu duyurdu. Saldırıda aralarında bebeğin de bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail, saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İsrail, 2 Haziran'da Suriye'deki askeri mevzileri bombalamış, 10 kişi hayatını kaybetmişti.
(Abu Mucahit El Halebi - Hamad Alnajjar/İHA)
İsrail, Suriye'de rejim bölgesini bombaladı: 4 ölü, 21 yaralı
Kuzey Kıbrıs'a düşen cisimle ilgili Suriye'den açıklama geldi: S-200 füzesi
Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı
Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat