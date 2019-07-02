Son Dakika Haberleri: - İsrail, Suriye Rejimini Vurdu: 4 Ölü
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- İsrail, Suriye Rejimini Vurdu: 4 Ölü

32 dakika önce

- İsrail, Suriye rejimini vurdu: 4 ölüŞAM - İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

- İsrail, Suriye rejimini vurdu: 4 ölü
ŞAM - İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki rejime ait mevzilere düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Şam ve Humus kentlerindeki Esad rejimine ait mevzilerini vurduğunu duyurdu. Saldırıda aralarında bebeğin de bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail, saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
İsrail, 2 Haziran'da Suriye'deki askeri mevzileri bombalamış, 10 kişi hayatını kaybetmişti.
- İsrail, Suriye Rejimini Vurdu: 4 Ölü
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:13 Kaynak: İHA
Suriye, İsrail, Güncel
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