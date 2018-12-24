Son Dakika Haberleri: İsrail-Suriye Sınırında Gerginlik

İsrail-Suriye Sınırında Gerginlik

1 saat önce

KUDÜS (AA) – İsrail ordusu Suriye tarafından işgal altındaki Golan Tepeleri'ne sızmaya çalışan silahlı bir gruba İsrail askerlerince ateş açıldığını bildirdi.

İsrail-Suriye Sınırında Gerginlik, System.String[]
KUDÜS (AA) – İsrail ordusu Suriye tarafından işgal altındaki Golan Tepeleri'ne sızmaya çalışan silahlı bir gruba İsrail askerlerince ateş açıldığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepeleri'ndeki Suriye sınır çitinin yakınında İsrail tarafına sızmaya çalışan şüpheli bir grup silahlı kişiye ateş açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada İsrail tarafına sızmaya çalışan grupta kaç kişi olduğuna ve açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, "Ordumuz İsrail'in egemenliğinin ihlaline karşı her türlü adımı atmaya devam edecektir." denildi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:11 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Suriye, İsrail, Güncel
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