İsrail Suriye'ye Yönelik Saldırılarında Taktiksel Değişikliğe mi Gidiyor?

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT / ABDURRAUF ARNAVUT – İsrail, Suriye topraklarında gerçekleştirilen hava saldırıları hakkında yorum yapmaktan çekindiği son iki yıldaki yaklaşımına aykırı olarak iki hafta içinde üç kez Suriye'de İran hedeflerine saldırı düzenlediğini itiraf etti.

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT/ ABDURRAUF ARNAVUT – İsrail, Suriye topraklarında gerçekleştirilen hava saldırıları hakkında yorum yapmaktan çekindiği son iki yıldaki yaklaşımına aykırı olarak iki hafta içinde üç kez Suriye'de İran hedeflerine saldırı düzenlediğini itiraf etti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki kez, İsrail ordusunun da bir kez Suriye'deki saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalar, "İsrail'in Suriye politikası ve taktiğinde değişiklik mi var?" sorusunu gündeme getirdi.



AA muhabirine konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Suriye politikasında taktik değişikliğine gidildiği yönündeki söylentileri reddetti.



Adraee, "Taktikte herhangi bir değişiklik yok. Sadece İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları ile saldırılara karşılık vermek arasında fark var." dedi.



Basında çıkan saldırı haberlerine ilişkin Adraee, "Yabancı kaynakların haberleri hakkında İsrail, uzaktan ya da yakından yorum yapmaz." ifadelerini kullandı.



Sözcü Adraee, İsrail'in pazartesi gecesi Suriye'deki İran hedeflerine düzenlediği saldırıları üstlenmesine ilişkin ise şunları söyledi:



"Burada bir fark var: İran'ın İsrail'in egemenliğine yönelik saldırılarına karşılık verildi. İsrail, İran'ın Suriye'deki hedeflerini vurdu ve bunu kabul etti, bu saldırı dalgasının İran'ın saldırılarına karşılık olarak verildiğini ilan etti."



Netanyahu'nun açıklamaları



İsrail ordu kaynakları son iki yıl içinde İran'ın Suriye'deki hedeflerine yüzlerce saldırı düzenlendiğini ifade ederken, yetkililer bu yöndeki haberlerle ilgili genellikle resmi açıklama yapmaktan kaçındı.



Ancak garip bir şekilde İsrail Başbakanı Netanyahu, 13 Ocak'taki haftalık kabine toplantısında, "İran'ın Suriye'de askeri olarak temerküzüne karşı büyük bir başarıyla çalıştık. Bu bağlamda, ordumuz İran ve Hizbullah hedeflerine yüzlerce kez saldırı düzenledi." ifadelerini kullanarak saldırıları alenen üstlendi.



Netanyahu aynı toplantında, "Sadece son 36 saatte, hava kuvvetleri, İran'ın Uluslararası Şam Havalimanı'ndaki silah depolarına saldırdı. Son saldırılarımız, tam olarak vadettiğimiz gibi, bizim İran'ın Suriye'deki varlığına karşı çalışmalarımızı devam ettirme konusunda her zamankinden daha fazla ısrarcı olduğumuzun ispatıdır." dedi.



O dönem başta Yedioth Ahronoth gazetesi olmak üzere İsrail basınında, Netanyahu'nun bu açıklamalarının İsrail güvenlik kabinesinde eleştirildiğine dair haberler yer aldı.



Pazartesi günü de İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den atıldığı öne sürülen ve Demir Kubbe adlı hava savunma sistemince bertaraf edildiği iddia edilen füzeye karşılık, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Feylak el-Kudüs'ün Suriye'deki hedefleri ve aynı bölgedeki Suriye rejimine ait askeri noktalarının vurulduğunu duyurdu.



Sözcü Adraee, İsrail ordusunun saldırıyı üstlenmesine ilişkin, "Bu bir ilk değil, İsrail ordusu daha önce de bazı saldırıları üstlenmişti. Bu yaklaşık bir yıl içinde üçüncü üstlenmedir. Üçünde de İran'ın İsrail'e saldırıları olmuş, ardından İsrail de karşılık olarak İran'ın Suriye'deki hedeflerini vurmuştur. İsrail'in bu konudaki resmi açıklamaları nettir." dedi.



- İsrail muhalefetine göre değişimin sebebi seçimler



İsrail muhalefet liderleri ise Tel Aviv'in Suriye'ye yönelik saldırıları üstlenmesini, nisan ayına çekilen erken seçimlere bağlıyor.



İsrail Başbakanı Netanyahu, eski Savunma Bakanı ve en önemli rakiplerinden Avigdor Liberman'ın istifa ettiği 2018'in sonlarından bu yana Savunma Bakanlığı görevini de üstlenmiş durumda.



Bu bağlamda İsrail'in eski savunma bakanlarından Moşe Yaalon da İsrail'in Suriye'deki hedefleri vurmasını resmen üstlenmesini gelecek seçimlere bağlıyor.



Yaalon, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimlere işaret ederek, "Suriye'deki saldırıya ilişkin: Politik kazanımları göz önünde bulundurmadan Suriye'ye düzenlenen bu saldırıyı üstlenmenin faydası nedir? Her şey 9 Nisan'a bağlı." değerlendirmesinde bulundu.



Eski Dışişleri Bakanı ve Hareket Partisi lideri Tzipi Livni de İsrail'in resmen saldırıları üstlenmesini eleştirerek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Belirsizlik politikası, haklı saldırılarımızı diğer tarafın yorum yapmaksızın kabullenmesini hedefler. Tam olarak kime saldırdığını, neye ve neden olduğunu biliyorlar, ancak konuşmadığımız zaman karşılık veremezler."



Livni, açığa çıkmanın durumu tehlikeli bir sürece sürükleyebileceği uyarısında bulunarak, Netanyahu'yu, "Güvenlik eylemle sağlanır, sözlerle değil." ifadeleriyle dolaylı olarak eleştirdi.



İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Suriye'deki İran hedeflerine ve İran'a destek veren Şam güçlerine yönelik "çalışmalarını" sürdüreceklerini belirtmişti.



Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'deki İran hedeflerine düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, "Biz, İran'a ve İran 'saldırganlığına' destek veren Suriye güçlerine karşı çalışıyoruz." demişti.



Ülkenin güneyindeki Eilat kentinde havalimanı açılış töreninde konuşan Netanyahu, "İran'ın topraklarımıza füze atmasının ardından hava kuvvetlerimiz gece boyunca Suriye'deki İran hedeflerini vurdu." diye konuşmuştu.



Ne olmuştu?



İsrail, pazartesi gecesi İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'ün Suriye topraklarındaki hedeflerine hava saldırısı düzenlemişti.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırılarının dün işgal altındaki Golan Tepeleri'ne atılan ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edilen rokete yanıt olarak düzenlendiği belirtilerek, "Feylak el-Kudüs'e ait eğitim kampları ve mühimmat depolarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hedef vuruldu." ifadesine yer verilmişti.



Öte yandan Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde de İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedilmişti.



Netanyahu, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini itiraf etmişti.



Geçen hafta görevi sona eren İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot da bir televizyon programında yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun son 4 yıl içinde Suriye'nin yanı sıra adını vermediği başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenlediğini ifade etmişti.

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