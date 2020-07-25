İsrail Suriye'yi vurdu: 2 yaralı - Son Dakika

İsrail ordusu, Suriye'deki Esad rejimine ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda rejime bağlı 2 askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne açılan ateşe karşılık olarak Suriye'nin güneyinde Esad rejimine ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, savaş helikopteri tarafından düzenlenen saldırılarda Esad rejimine ait gözlem noktaları ve istihbarat toplama tesislerin hedef alındığı ifade edildi. Esad rejiminin resmi ajansı SANA saldırı haberini doğrulayarak, saldırılarda 3 mevzinin hedef alındığını ve saldırı sonucu 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail ordusu, dün Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne açılan ateş sonucu bir ev ve aracın zarar gördüğünü bildirmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)