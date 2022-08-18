İsrail tarafından kapatılan 7 Filistinli STK çalışmalarına devam etme sözü verdi.
Kapatılan yedi kurumun temsilcileri, Ramallah'taki İnsan Hakları Yasası Derneği (Al-Haq) önünde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.
Hedef alınan STK'lar adına konuşan Al-Haq direktörü Shawan Jabarin, "İsrail'in kapatma kararı yokmuş gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
İsrail ordusu, bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentlerinde 7 Filistinli sivil toplum kuruluşunun (STK) ofislerini "terör örgütü listesine alındıkları" gerekçesiyle basarak kapılarına mühür vurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail, 7 Filistinli STK'nın kapısına mühür vurdu (2) - Son Dakika