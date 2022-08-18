İsrail, 7 Filistinli STK'nın kapısına mühür vurdu (2) - Son Dakika
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İsrail, 7 Filistinli STK'nın kapısına mühür vurdu (2)

18.08.2022 14:52

İsrail tarafından kapatılan 7 Filistinli STK çalışmalarına devam etme sözü verdi.

İsrail tarafından kapatılan 7 Filistinli STK çalışmalarına devam etme sözü verdi.

Kapatılan yedi kurumun temsilcileri, Ramallah'taki İnsan Hakları Yasası Derneği (Al-Haq) önünde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Hedef alınan STK'lar adına konuşan Al-Haq direktörü Shawan Jabarin, "İsrail'in kapatma kararı yokmuş gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İsrail ordusu, bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentlerinde 7 Filistinli sivil toplum kuruluşunun (STK) ofislerini "terör örgütü listesine alındıkları" gerekçesiyle basarak kapılarına mühür vurmuştu.

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Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 7 Filistinli STK'nın kapısına mühür vurdu (2) - Son Dakika

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