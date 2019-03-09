Son Dakika Haberleri: İsrail Tarafından Şehit Edilen Filistinli Kız Çocuğun Cenaze Töreni

İsrail Tarafından Şehit Edilen Filistinli Kız Çocuğun Cenaze Töreni

26 dakika önce

İsrail güçleri tarafından "saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Kudüs'ün doğusundaki bir kontrol noktasında vurularak şehit edilen Filistinli kız çocuk Samah Mübarek'in (16) naaşının ailesine teslim edilmesinin ardından, Ramallah'ın Kaddura Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İsrail güçleri tarafından "saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Kudüs'ün doğusundaki bir kontrol noktasında vurularak şehit edilen Filistinli kız çocuk Samah Mübarek'in (16) naaşının ailesine teslim edilmesinin ardından, Ramallah'ın Kaddura Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:01 Kaynak: AA

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