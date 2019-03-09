İsrail Tarafından Şehit Edilen Filistinli Kız Çocuğun Cenaze Töreni
26 dakika önce
İsrail güçleri tarafından "saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Kudüs'ün doğusundaki bir kontrol noktasında vurularak şehit edilen Filistinli kız çocuk Samah Mübarek'in (16) naaşının ailesine teslim edilmesinin ardından, Ramallah'ın Kaddura Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.
İsrail güçleri tarafından "saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Kudüs'ün doğusundaki bir kontrol noktasında vurularak şehit edilen Filistinli kız çocuk Samah Mübarek'in (16) naaşının ailesine teslim edilmesinin ardından, Ramallah'ın Kaddura Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:01 Kaynak: AA
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