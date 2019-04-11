Son Dakika Haberleri: İsrail Tarım Bakanı Ariel, Mescidi Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrail Tarım Bakanı Ariel, Mescidi Aksa'ya Baskın Düzenledi

1 saat önce

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, İsrail askerlerinin korumasıyla bir grup Yahudi yerleşimciyle birlikte Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail Tarım Bakanı Ariel, Mescidi Aksa'ya Baskın Düzenledi, System.String[]
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, İsrail askerlerinin korumasıyla bir grup Yahudi yerleşimciyle birlikte Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in bir grup Yahudi yerleşimciyle birlikte Mescidi Aksa'ya girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, Ariel'in asker korumasıyla girmesi nedeniyle bir süre El Rahma namazgahında ibadet yapılmasının engellendiğini söyledi. Mağrip Kapısından girerek, Mescidi Aksa'yı dolaşan Ariel'e eşlik eden İsrail güçleri, ziyaret boyunca girişleri kontrol altına aldı. - KUDÜS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:57 Kaynak: İHA
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