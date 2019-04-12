İsrail Tarım Bakanı Ariel, Mescidi Aksa'ya Baskın Düzenledi
1 saat önce
- İsrail Tarım Bakanı Ariel, Mescidi Aksa'ya baskın düzenlediKUDÜS - İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, İsrail askerlerinin korumasıyla bir grup Yahudi yerleşimciyle birlikte Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 02:52 Kaynak: İHA
- İsrail
Tarım Bakanı Ariel
, Mescidi Aksa
'ya baskın düzenledi
KUDÜS - İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel
, İsrail askerlerinin korumasıyla bir grup Yahudi yerleşimciyle birlikte Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in bir grup Yahudi yerleşimciyle birlikte Mescidi Aksa'ya girdi. Kudüs
İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, Ariel'in asker korumasıyla girmesi nedeniyle bir süre El Rahma namazgahında ibadet yapılmasının engellendiğini söyledi. Mağrip Kapısından girerek, Mescidi Aksa'yı dolaşan Ariel'e eşlik eden İsrail güçleri, ziyaret boyunca girişleri kontrol altına aldı.
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