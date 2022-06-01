İsrail, tatbikat için GKRY'ye 100 savaş ve nakliye uçağı gönderdi - Son Dakika
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İsrail, tatbikat için GKRY'ye 100 savaş ve nakliye uçağı gönderdi

01.06.2022 21:14
İsrail, tatbikat için GKRY'ye 100 savaş ve nakliye uçağı gönderdi

İsrail, "Agapinor 2022" tatbikatı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı 100 savaş ve nakliye uçağı gönderdi.

İsrail, "Agapinor 2022" tatbikatı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı 100 savaş ve nakliye uçağı gönderdi.

İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz pazar günü başlayan "Agapinor 2022" tatbikatı dahilinde GKRY'ye İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı 100 savaş ve nakliye uçağı gönderdi. İsrail Savunma Bakanı Banny Gantz ile İsrail Silahlı Kuvvetleri Komutanı Avi Kohavi'nin de tatbikatı izlemek için GKRY'ye geldiği bildirildi.

Agapinor 2022'nin İsrail'in 1 aydır devam ettiği "Charitos of Fire" tatbikatının son aşaması olduğu ve dün gece gerçekleştirilen hava tatbikatı ile tamamlandığı kaydedildi. - LEFKOŞA

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Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, İsrail, Savaş, Rum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail, tatbikat için GKRY'ye 100 savaş ve nakliye uçağı gönderdi - Son Dakika


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