İsrail teknolojisi arıları kurtarabilir mi?
37 dakika önce
İsrailli bir start-up firması, arı kovanlarıyla ilgili sorunları anında tespit edebilen bir teknik geliştirdi.
İsrailli bir start-up firması, arı kovanlarıyla ilgili sorunları anında tespit edebilen bir teknik geliştirdi. Arılar, ekosistemdeki değişiklikler konusunda çok hassas. Peki, algoritmalar arı ölümlerinin önüne geçebilir mi?
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47
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