Son Dakika Haberleri: İsrail teknolojisi arıları kurtarabilir mi?
Son Dakika Güncel İsrail teknolojisi arıları kurtarabilir mi?

İsrail teknolojisi arıları kurtarabilir mi?

37 dakika önce

İsrailli bir start-up firması, arı kovanlarıyla ilgili sorunları anında tespit edebilen bir teknik geliştirdi.

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İsrailli bir start-up firması, arı kovanlarıyla ilgili sorunları anında tespit edebilen bir teknik geliştirdi. Arılar, ekosistemdeki değişiklikler konusunda çok hassas. Peki, algoritmalar arı ölümlerinin önüne geçebilir mi?

İsrail teknolojisi arıları kurtarabilir mi?

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47 
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