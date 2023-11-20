 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail televizyon kanalından tüm dünyaya savaş tehdidi! Tek tek ülke saydı - Son Dakika

İsrail televizyon kanalından tüm dünyaya savaş tehdidi! Tek tek ülke saydı

İsrail televizyon kanalı Channel 14'ün sunucusu Shai Golden, tüm dünyayı İsrail'in savaş gücüyle tehdit etti. Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Channel 14 televizyon kanalının sunucusu ülke isimlerini tek tek sayarak dünyaya savaş ve soykırım tehdidi savurdu.

20.11.2023 12:02  - Güncelleme: 12:05

Gazze'ye yönelik saldırılarına 46. günde devam eden İsrail'de televizyon kanalı Channel 14'ün sunucusu tüm dünya ülkelerini savaş ve soykırımla tehdit etti.

"SOYKIRIMLAR YAŞAYACAKSINIZ"

Tüm dünyaya soykırım ve savaş tehdidi savuran Shai Golden, "Sizden kaç kişiyi öldüreceğiz, bedenlerinizi parçalara ayıracağız. Tüm öldürülen İsraillilerin intikamı için, hayatınızda görmediğiniz bir katliam olacak, tarihte şahit olmadığınız bir katliam olacak. Neler olacağını anlatıyorum size, haberiniz yoktur diye buradan söylüyorum. Aklınızın hayalinizin almayacağı soykırımları yaşayacaksınız" diyerek içindeki vahşeti tüm dünyaya gösterdi.

"ABD'YE KAFA TUTACAĞIZ"

Sunucu içindeki vahşeti dışarı aktarırken işgal altındaki Gazzeyi ve Lübnan, İran ABD'yi tehdit etti. Yaptığı açıklamada, " Biz geliyoruz, Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a geliyoruz. Her yere geleceğiz. İsterse tüm dünya bizi boykot etsin, ABD dahil herkese kafa tutacağız. Siz ve destekçilerinizin arasından istediğimiz herkesi öldüreceğiz" dedi.

"İSRAİL ZİHNİYETİ BÖYLEDİR"

Bütün dünyanın gördüğü kanlı İsrail zihniyetine de yer veren sunucu Shai Golden, bu açıklamalardan sonra şunu da ekledi , "İsrail zihniyeti böyledir, ister sosyal medyada birlik olun, ister Filistin sloganları atın ağlayıp kendinizden geçin. Biz eninde sonunda sizi yok etmeye geleceğiz. Bu videoyu her yerde paylaşın."

Filistin, İsrail, Gazze, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik İsrail televizyon kanalından tüm dünyaya savaş tehdidi! Tek tek ülke saydı - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Rezillik diz boyu! TikTok'ta yarı çıplak yayın açıp dakikalar içinde dünyaları kazandı
12:43 Faiz oranları artınca TL mevduatları 6,5 ayın zirvesine çıktı
12:04 Bakan Yerlikaya: Sağanak ve fırtınada 9 kişi yaşamını yitirdi
12:02 İsrail televizyon kanalından tüm dünyaya savaş tehdidi! Tek tek ülke saydı
12:00 Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını dövme yaptırdı
11:50 Dominik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti
11:42 Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, ikinci kez anne oluyor
11:24 Dolar haftaya yükselişle başladı! Kur 29 liraya koşuyor
11:14 Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına binen yolcular şaşkına döndü
11:14 Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi yine gülümsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 13:13:35. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail televizyon kanalından tüm dünyaya savaş tehdidi! Tek tek ülke saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement