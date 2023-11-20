İsrail televizyon kanalından tüm dünyaya savaş tehdidi! Tek tek ülke saydı

Gazze'ye yönelik saldırılarına 46. günde devam eden İsrail'de televizyon kanalı Channel 14'ün sunucusu tüm dünya ülkelerini savaş ve soykırımla tehdit etti.

"SOYKIRIMLAR YAŞAYACAKSINIZ"

Tüm dünyaya soykırım ve savaş tehdidi savuran Shai Golden, "Sizden kaç kişiyi öldüreceğiz, bedenlerinizi parçalara ayıracağız. Tüm öldürülen İsraillilerin intikamı için, hayatınızda görmediğiniz bir katliam olacak, tarihte şahit olmadığınız bir katliam olacak. Neler olacağını anlatıyorum size, haberiniz yoktur diye buradan söylüyorum. Aklınızın hayalinizin almayacağı soykırımları yaşayacaksınız" diyerek içindeki vahşeti tüm dünyaya gösterdi.

"ABD'YE KAFA TUTACAĞIZ"

Sunucu içindeki vahşeti dışarı aktarırken işgal altındaki Gazzeyi ve Lübnan, İran ABD'yi tehdit etti. Yaptığı açıklamada, " Biz geliyoruz, Gazze'ye, Lübnan'a, İran'a geliyoruz. Her yere geleceğiz. İsterse tüm dünya bizi boykot etsin, ABD dahil herkese kafa tutacağız. Siz ve destekçilerinizin arasından istediğimiz herkesi öldüreceğiz" dedi.

"İSRAİL ZİHNİYETİ BÖYLEDİR"

Bütün dünyanın gördüğü kanlı İsrail zihniyetine de yer veren sunucu Shai Golden, bu açıklamalardan sonra şunu da ekledi , "İsrail zihniyeti böyledir, ister sosyal medyada birlik olun, ister Filistin sloganları atın ağlayıp kendinizden geçin. Biz eninde sonunda sizi yok etmeye geleceğiz. Bu videoyu her yerde paylaşın."