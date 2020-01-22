İsrail televizyonu: ABD yönetimi

ABD yönetiminin, "Yüzyılın Anlaşması" planı açıklanmadan işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin " İsrail'e ilhakına" karşı olduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail- Filistin sorununa "çözüm bulmak" amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen plan açıklanmadan İsrail'in Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etmesine Beyaz Saray karşı çıkıyor.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberde, Trump yönetiminin konuyla ilgili İsrail'i bilgilendirdiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimden önce, Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunmuştu.

Eylüldeki seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Beny Gantz da dün Ürdün Vadisi'ne giderek 2 Mart'ta yapılacak seçimleri kazanması halinde bölgeyi "İsrail'e ilhak edeceğini" söylemişti.

Başbakan Netanyahu da dün akşam başlattığı seçim kampanyasında Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadini yinelemişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.