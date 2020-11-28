İsrail televizyonu: Fahrizade suikastından sonra dünya genelindeki İsrail büyükelçiliklerinde alarm seviyesi yükseltildi - Son Dakika

İsrail televizyonu: Fahrizade suikastından sonra dünya genelindeki İsrail büyükelçiliklerinde alarm seviyesi yükseltildi

28.11.2020 15:31
İsrail televizyonu: Fahrizade suikastından sonra dünya genelindeki İsrail büyükelçiliklerinde alarm seviyesi yükseltildi, System.String[]

İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastının arkasında İsrail'in olduğu iddialarının ardından dünya genelindeki tüm İsrail büyükelçiliklerinde alarm seviyesinin artırıldığı belirtildi.

İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastının arkasında İsrail'in olduğu iddialarının ardından dünya genelindeki tüm İsrail büyükelçiliklerinde alarm seviyesinin artırıldığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öldürülmesinin arkasında İsrail'in olduğu iddialarından sonra İran'dan gelecek herhangi bir misilleme olasılığına karşı Tel Aviv yönetiminin dünya genelindeki büyükelçiliklerinde alarm seviyesini yükselttiği ifade edildi.

Çeşitli İsrail misyonları ve topluluklarının da benzer önlemler aldığına işaret edilen haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani suikasta cevap verileceğini söylemişti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

Suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade eden Ruhani, "Birkaç hafta sonra baskı dönemlerinin sona ereceğini hissediyorlar ve dünyadaki şartları değiştirmeye çalışıyorlar. Hem bölgede istikrarsızlık oluşturmak hem de dikkatleri bu günlerde işgal altındaki topraklarda (Filistin) estirdikleri terör ve tehditlerden başka yöne çekmek istiyorlar." diye konuşmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı İsrail'i tehdit etmişti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, Tel Aviv yönetimini tehdit etmişti.

Selami, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik." ifadelerini kullanmıştı.

Muhsin Fahrizade, Nükleer, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail televizyonu: Fahrizade suikastından sonra dünya genelindeki İsrail büyükelçiliklerinde alarm seviyesi yükseltildi - Son Dakika


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