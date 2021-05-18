İsrail televizyonu: Mısır, Hamas ve İsrail'e Gazze'de perşembe günü uygulamaya girecek ateşkes önerdi - Son Dakika

Mısır yönetiminin Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, tarafların kabul etmesi halinde Mısır'ın önerdiği ateşkesin perşembe yerel saatle 06: 00'da uygulanmaya başlanmasının planlandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinden bulunduran Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği, İsrail'den ise henüz yanıt gelmediği ifade edildi.

Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bazı kaynaklar, Gazze'ye saldırıların birkaç gün içinde sonlandırılmasını beklediklerini dile getirdi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi.

Saldırılara karşı Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirdi.