İsrail televizyonu: Netanyahu ilhak planına ilişkin Ürdün Kralı'na mesaj gönderdi - Son Dakika

İsrail televizyonu: Netanyahu ilhak planına ilişkin Ürdün Kralı'na mesaj gönderdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına ilişkin Ürdün Kralı 2. Abdullah'a mesaj gönderdiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına ilişkin Ürdün Kralı 2. Abdullah'a mesaj gönderdiği bildirildi.

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İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayımlanan haberde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in günler önce Amman'ı ziyaret ederek Ürdün Kralı Abdullah ile görüştüğü belirtildi.

Adı açıklanmayan İsrailli bir üst düzey yetkiliye dayandırılan haberde, Cohen'in "ilhak" planına ilişkin Netanyahu'nun mesajını Kral Abdullah'a ilettiği ifade edildi.

Mesajın içeriğine dair bilgi verilmezken, İsrail ve Ürdün makamlarından da söz konusu habere ilişkin açıklama yapılmadı.

Kral Abdullah, 16 Haziran'da ABD Kongre üyeleriyle telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in "ilhak" planının Orta Doğu'daki istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in "ilhak" planına tepki gösteren Kral Abdullah, "İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları tek taraflı ilhakı kabul edilemez, bölgede barış ve istikrarın sağlanması beklentisini baltalar." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:39 Kaynak: AA

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