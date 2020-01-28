İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'yu tek taraflı hareket etmeme konusunda uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'yu tek taraflı hareket etmeme konusunda uyardı - Son Dakika

İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'yu tek taraflı hareket etmeme konusunda uyardı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planının detaylarını paylaşmasının ardından Tel Aviv yönetiminden "tek taraflı" hareket etmemesini istediği belirtildi.

İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'yu tek taraflı hareket etmeme konusunda uyardı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planının detaylarını paylaşmasının ardından Tel Aviv yönetiminden "tek taraflı" hareket etmemesini istediği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan sözde barış planının açıklanması sonrasında temkinli davranmasını istedi.

Haberde, Trump'ın Netanyahu'yu İsrail'in "tek taraflı" hareket ederek Batı Şeria'yı topraklarına katması durumunda, plana destek vermesi beklenen Arap ülkelerinin desteğini çekebileceği konusunda uyardığı belirtildi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın da Trump tarafından bilgilendirildiği bilgisine yer verilen haberde, planın İsrail'de 2 Mart'ta yapılması planlanan seçimler sonrasında uygulamaya konulacağı aktarıldı.

Haberde ayrıca Trump'ın birçok Arap ülkesinden söz konusu plan için olumlu mesaj aldığı ve bunu "iyi bir başlangıç" şeklinde nitelendirdiği kaydedildi.

Trump'ın sözde barış planı


ABD yönetiminin İsrail- Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.


Haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.


Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.


Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, sözde barış planını bugün açıklayacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı
Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 02:36:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'yu tek taraflı hareket etmeme konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]