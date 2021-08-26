İsrail televizyonu: Üçüncü doz Kovid-19 aşısı hastalığı ağır geçirme riskini yüzde 97 azaltıyor - Son Dakika

İsrail'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun, kişilerin hastalığı ağır geçirme riskini önlemede yüzde 97 etkili olduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Sağlık Bakanlığının üçüncü doz Kovid-19 aşısına ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Haberde, üçüncü dozun yapıldıktan 16 gün sonra hastalığı ağır geçirme oranını yüzde 97 azalttığı, aynı şekilde enfeksiyona karşı da yüzde 95 koruma sağladığı ifade edildi.

Üçüncü dozu alan kişilerde 7 gün içinde antikor seviyesinin yükseldiği, 16 gün içinde de en üst seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu uygulayarak salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, 24 Ağustos'ta da 30 yaş üstü kişileri söz konusu gruba eklemişti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 933 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 459 bin kişiye ikinci, 1 milyon 772 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.