İsrail, terör örgütü listesine aldığı Filistinli STK'lar için AB'ye yeterli delil sunamadı - Son Dakika
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İsrail, terör örgütü listesine aldığı Filistinli STK'lar için AB'ye yeterli delil sunamadı

08.06.2022 20:43
İsrail, terör örgütü listesine aldığı Filistinli STK'lar için AB'ye yeterli delil sunamadı

İsrail yönetiminin, terör örgütü listesine aldığı Filistinli sivil toplum kuruluşlarına (STK) ilişkin Avrupa Birliği'ne (AB) yeterli delil sunamadığı, AB'nin konuya ilişkin soruşturma açmayacağı bildirildi.

İsrail yönetiminin, terör örgütü listesine aldığı Filistinli sivil toplum kuruluşlarına (STK) ilişkin Avrupa Birliği'ne (AB) yeterli delil sunamadığı, AB'nin konuya ilişkin soruşturma açmayacağı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Avrupalı diplomatlar, AB Komisyonu Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun, İsrail'in terör örgütü kabul ettiği Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne finansman sağladığı gerekçesiyle Ekim 2021'de terör örgütü listesine aldığı 6 Filistinli STK hakkında soruşturma açmayacağını belirtti.

Avrupalı diplomatlar, İsrail'in diplomatik ve istihbarat kaynaklarından toparladığı materyalleri kendilerine sunduğunu ancak "bunları ikna edici bulmadıklarını" aktardı.

Haberde, Avrupa ülkelerinin henüz konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığını, AB'nin bu konudaki son kararını bekledikleri belirtildi.

İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin Şubesini, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne finansman sağladığı gerekçesiyle terör örgütü ilan etmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İsrail, Güncel, Son Dakika

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