Avrupalı diplomatlar, İsrail'in diplomatik ve istihbarat kaynaklarından toparladığı materyalleri kendilerine sunduğunu ancak "bunları ikna edici bulmadıklarını" aktardı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail, terör örgütü listesine aldığı Filistinli STK'lar için AB'ye yeterli delil sunamadı - Son Dakika

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