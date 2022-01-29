İsrail, teşhis amaçlı tıbbi cihazların Gazze Şeridi'ne girişini engellemeye devam ediyor - Son Dakika

İsrail'in aylardır alıkoyduğu teşhis amaçlı tıbbi cihazların Gazze Şeridi'ne girişini engellemeye devam ettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Tıbbi Görüntüleme Birimi Müdürü İbrahim Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu durumu "hastaların tedavi haklarının" ihlali olarak değerlendirdi.

"İsrail, teşhis amaçlı tıbbi cihazların, oksijen üretim istasyonunun ve cihazları onarmak için yedek parçaların Gazze'ye girişini engellemeye devam ediyor." ifadelerini kullanan Abbas, bu durumun devam etmesinin, Gazze Şeridi'nde artan Kovid-19 salgınıyla mücadele için gereken hazırlıkları olumsuz etkileyeceğine işaret etti.

Sağlık Bakanlığı çeşitli vesilelerle İsrail tarafından alıkonulan tıbbi cihazların Gazze Şeridi'ne teslim edilmesini talep ediyor.

Ayrıca Bakanlık, İsrail ablukası nedeniyle 15 yıldan fazla bir süredir ilaç, malzeme ve tıbbi cihaz eksikliği nedeniyle krizle karşı karşıya olduğunu defalarca duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.