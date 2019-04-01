İsrail, Thaad Füze Sistemlerinin Kurulumunu Tamamladı

İsrail Ordusu, ABD'den satın alınan THAAD anti-füze sistemlerinin kurulumunun tamamlandığını resmen duyurdu.

İsrail Ordusu, ABD'den satın alınan THAAD anti-füze sistemlerinin kurulumunun tamamlandığını resmen duyurdu.



ABD askerleri, İsrail'in siparişi üzerine yaklaşık bir ay önce THAAD füze savunma sisteminin kurulumuna başlamıştı. İsrail Ordusu, ABD'den satın alınan THAAD anti-füze sistemlerinin kurulumunun resmen tamamlandığını duyurdu. İsrail'e sistemi kullanmak ve eğitimini vermek için 250'den fazla ABD'li asker gelmişti.



İsrail Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sistemin İsrail Hava Kuvvetleriyle bütünleştiğinin altı çizilerek, "Sistem çeşitli senaryo tiplerinde uygulanmış ve Hava Savunma Sistemimizle bütünleşmesi tamamlanmıştır. Ordu, Amerikan birlikleriyle koordinasyonu başlatmış ve hava savunması için gerekli kapasiteyi arttırmaya başlamıştır" denildi.



İsrail istihbaratı yakın zamanda İran'ın nükleer ve balistik füze programları tehdidi konusunda uyarıda bulunmuştu.



Gazze Şeridi'ndeki tansiyon da artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'ye geniş çapta askeri operasyon başlatılacağını duyurmuş ve sınıra 3 tugay ve bir topçu ekibi yerleştirildiğini açıklamıştı. Ayrıca Başbakan, Hava Kuvvetleri personelinin toplanması emrini vermişti. - TEL AVİV

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