İsrail topçu birlikleri, Lübnan'da bazı hedefleri vurdu - Son Dakika
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İsrail topçu birlikleri, Lübnan'da bazı hedefleri vurdu

25.04.2022 02:51
İsrail topçu birlikleri, Lübnan'da bazı hedefleri vurdu

İsrail ordusu, topçu birliklerinin Lübnan'da bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, topçu birliklerinin Lübnan'da bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Topçu birlikleri, şu anda, Lübnan'daki hedefleri bombalıyor. İsrail topraklarına yönelik ateşlenen roketin atılmasına karşılık olarak o bölgeye ateş açılıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada topçu birliklerinin nereyi vurduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Lübnan ordusundan da söz konusu açıklamaya dair henüz yorum gelmedi.

İsrail ordusu, gece yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından ülkenin kuzeyine bir roket atıldığının gözlendiğini ve roketin açık alana düştüğünü belirtmişti.

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesi, roketin Sur kentinin güneyinden ateşlendiğini yazmıştı.

Yaklaşık 2 yıldır Lübnan-İsrail sınırı kısmi bir sükunet yaşıyor.

Söz konusu roket saldırısı ve ardından topçu atışları, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da İsrail ve Filistinliler arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.

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İsrail, Lübnan, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail topçu birlikleri, Lübnan'da bazı hedefleri vurdu - Son Dakika


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