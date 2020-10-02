İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir istifa etti - Son Dakika

İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifasını sundu. Zamir istifa öncesi yaptığı açıklamada, devletin çöküşün eşiğinde olduğuna işaret ederek, "Netanyahu başbakan kaldığı sürece bu durum değişmeyecek" dedi. Öte yandan İsrail'de korona virüs nedeniyle büyük ekonomik kriz yaşanıyor. - TEL AVİV

İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir istifa ederek, "Devlet çökmek üzere" dedi.

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu