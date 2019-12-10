Son Dakika Haberleri: İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi
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İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi

6 saat önce

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ortaklığında işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bir festivale davet edilen sanatçı Gizem Coşkun İsrail'in vize engeline takıldı.

İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi, System.String[]

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ortaklığında işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bir festivale davet edilen sanatçı Gizem Coşkun İsrail'in vize engeline takıldı.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Leyali et-Tarab (Sanat Geceleri) Festivali" kapsamında konser vermesi planlanan Coşkun'a İsrail tarafından vize verilmediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10. Leyali et-Tarab Festivali kapsamında 10.12.2019 tarihinde Kudüs'te gerçekleştirilmesi planlanan konserimizin, solist Gizem Coşkun'un yaptığı vize başvurusunun olumsuz neticelenmesi nedeniyle iptal edildiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarının her yıl "Arap Kudüs'ünde Leyali et-Tarab" adıyla düzenlediği festivale, profesyonel Filistinli müzisyenler, misafir sanatçılar, öğretmenler ve enstitü öğrencileri katılıyor.

Yunus Emre Türk, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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