Son Dakika Haberleri: İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi
Son Dakika Magazin İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi - Son Dakika Magazin

İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi

6 saat önce

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Leyali et-Tarab (Sanat Geceleri) Festivali" kapsamında konser vermesi planlanan Coşkun'a İsrail tarafından vize verilmediği belirtildi.

İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi, System.String[]

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Leyali et-Tarab (Sanat Geceleri) Festivali" kapsamında konser vermesi planlanan Coşkun'a İsrail tarafından vize verilmediği belirtildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"10. Leyali et-Tarab Festivali kapsamında 10.12.2019 tarihinde Kudüs'te gerçekleştirilmesi planlanan konserimizin, solist Gizem Coşkun'un yaptığı vize başvurusunun olumsuz neticelenmesi nedeniyle iptal edildiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."


İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yunus Emre Türk, İsrail, Kudüs, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:08 
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