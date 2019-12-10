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İsrail Türk Sanatçı Gizem Coşkun'a vize vermedi
6 saat önce
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Leyali et-Tarab (Sanat Geceleri) Festivali" kapsamında konser vermesi planlanan Coşkun'a İsrail tarafından vize verilmediği belirtildi.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Leyali et-Tarab (Sanat Geceleri) Festivali" kapsamında konser vermesi planlanan Coşkun'a İsrail tarafından vize verilmediği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"10. Leyali et-Tarab Festivali kapsamında 10.12.2019 tarihinde Kudüs'te gerçekleştirilmesi planlanan konserimizin, solist Gizem Coşkun'un yaptığı vize başvurusunun olumsuz neticelenmesi nedeniyle iptal edildiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."
İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:08
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